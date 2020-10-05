الرياض 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأصدرت مجلة كلية الملك خالد العسكرية عددها (142)، الذي تتزامن مع مناسبة الذكرى اليوم الوطني الـتسعين للمملكة، حيث خصصت المجلة ملفًا خاصًا لعرض منجزٍ من منجزات الوطن، وقوافل العطاء والبذل الإنساني والإغاثي، التي قدمتها المملكة، كما تضمن العدد رصدًا لمشاعر منسوبي الكلية تجاه اليوم الوطني، والدراسات والمقالات التحليلية لأبرز القضايا والملفات السياسية والعسكرية.// انتهى //10:46ت م0039