جنين 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وبلدة جبع جنوب المحافظة.ونقلت مصادر محلية عن نادي الأسير في جنين، أن الشاب رأفت عقل عمر عقل، أصيب برصاصة أسفل بطنه، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي خلة الصوحة من مدينة جنين، وجرى نقله إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت حي السكة من المدينة، واعتقلت الشاب أمد خيري خلف بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد فايز حمدان سلاطنة، وعيد محمد عيد حمامرة، بعد أن اقتحمت منزليهما في بلدة جبع جنوب جنين.// انتهى //11:02ت م0040