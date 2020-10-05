بغداد 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، باللقاء الذي عقد أمس بين رئيس الجمهورية برهم صالح، والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، مبرزة تأكيد الرئيس صالح على ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة وفرض القانون، وأهمية التعاون المشترك للمجتمع الدولي في مواجهة وباء كورونا وتحجيم أضراره، منوهة بالمحاور التي تناولها اللقاء ومن بينها سير العلاقات بين البلدين وسبل تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والصحية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.وتطرقت صحف الاثنين إلى البيان الذي أصدرته اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الاقتراض الداخلي الجديد من قبل الحكومة ليكون ثاني اقتراض بعد الاقتراض الأول في يونيو الماضي, مشيرة " اللجنة" إلى الآثار السلبية لهذا الاقتراض في حالة إقراره, منوهة بالضغوط التي يتعرض لها مجلس النواب لتمريره.وتطرقت صحف اليوم إلى تقرير منظمة أوبك الذي أعلنت فيه حجم احتياطي دولها الـ 13 من النفط الخام, البالغ تريليونا و189 مليار برميل، مبينة أن هذه الاحتياطي يمثل أكثر من 79 بالمئة من احتياطيات العالم من النفط الخام.وتناولت صحف بغداد مجددًا أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر سبتمبر الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر في ظل توجه الحكومة نحو الاقتراض لتسديد هذه المستحقات.ونوهت الصحف بانخفاض معدل الوَفَيَات في العراق بسبب جائحة كورونا, وسط تواصل ارتفاع حالات الشفاء إذ سجلت وزارة الصحة والبيئة خلال 24 ساعة 3817 حالة شفاء, وهو أعلى معدل شفاء يومي من الفيروس يسجل حتى الآن.// انتهى //11:18ت م0042