حائل 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي والعقيد محمد بن ناصر القريني بعد تعيينه مديراً لمرور منطقة حائل.ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل في بداية اللقاء بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو وزير الداخلية للأجهزة الأمنية والمرورية، مؤكداً حرص سمو أمير المنطقة على مضاعفة الجهود والرفع من مستوى الأداء إلى الأفضل، حاثاً سموه على العمل التكاملي بين كافة الأجهزة الخدمية والأمنية بما يعود على المنطقة وأهلها بالفائدة .من جهته عبر مدير شرطة منطقة حائل عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم المستمر لرجال الأمن.بدوره تحدث مدير مرور منطقة حائل عن الجهود الحالية والمستقبلية في مرور المنطقة معرباً عن حرصه على العمل المروري المتميز الذي يخدم الجميع .// انتهى //13:15ت م0075