اجتماعي / "كيفية التغلب على المشكلات النفسية للطفل" ندوة تنظمها جمعية لطف بعنيزة .. الأربعاء المقبل
الاثنين 1442/2/18 هـ الموافق 2020/10/05 م واس
عنيزة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واس
تنظم جمعية لطف لمكافحة العنف الأسري التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة يوم الأربعاء المقبل، - عن بعد - ندوة بعنوان " كيفية التغلب على المشكلات النفسية للطفل ".
وتهدف الندوة التي تستهدف الآباء والأمهات إلى سلامة الطفل النفسية والجسدية والتوعية بشأن التربية الصحيحة للطفل ، كما تهتم بالوقوف ومساندة الجهات ذات العلاقة بكل ما ينادي بحقوق الطفل والأسرة بشكل عام .
وستتضمن الندوة أربعة محاور منها: بناء شخصية طفل خالية من الأزمات ، وأخطاء نفسية في التعامل مع الأطفال ، وسمات الأسرة المضطربة والمستقرة ، والتعامل مع الحالات النفسية الشائعة لدى الأطفال .
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13:16ت م
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