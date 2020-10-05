جيزان 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، مدير عام الجوازات بالمنطقة العميد أسامة بن عبدالله أبو ملحة بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للجوازات بالمنطقة.واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل عن الأعمال والمهام التي تقوم بها جوازات جازان والخدمات التي تقدمها لأبناء المنطقة والمقيمين بها، منوهاً بما تحظى به الجوازات وجميع القطاعات العسكرية من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة.// انتهى //13:19ت م0077