لندن 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسرحبت مجموعة الترويكا، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، بتوقيع الحكومة الانتقالية في السودان يوم السبت الماضي اتفاقية سلام مع الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركوي ميناوي والتحالف السوداني.وقالت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية مؤخراً :"يمثل اتفاق السلام خطوة مهمة نحو تلبية دعوات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة ، وخاصة للمتضررين من النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأجزاء أخرى من السودان".وأشادت الترويكا بالروح التي سادت أثناء التفاوض وحسن النية الذي أبدته جميع الأطراف، وبالدور الذي قامت به الأمم المتحدة والشركاء الإقليميون والثنائيون الآخرون، كما شكرت حكومة جنوب السودان على جهود الوساطة التي بذلتها حتى التوقيع.وأعربت الترويكا في ختام البيان عن تطلعها إلى مواصلة دعم أطراف الاتفاق وكل السودانيين في تحقيق سلام دائم، مشيرة إلى أن تحقيق السلام الدائم يتطلب جهودًا مخلصة يقودها السودانيون لتنفيذ هذا الاتفاق بروح التعاون والتسوية.// انتهى //13:21ت م0078