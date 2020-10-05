الرباط 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة التي قام بها للمغرب كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع، مارك إسبر،والتي توجت بتوقيع البلدين على خارطة طريق في مجال الدفاع للعشر سنوات المقبلة،في سياق توطيد الشراكة الاستراتيجية والمتعددة الأبعاد التي تربط المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.وتابعت الصحف اهتمامها بفصول التصعيد العسكري بين قوات أرمينيا وقوات أذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه،حيث أعلنت قوات أذربيجان أنها سيطرت على عدد من المعاقل للجيش الأرميني،في حين أخفقت مبادرة للرئيس الفرنسي لوقف إطلاق النار.وتناولت الصحف الترحيب الواسع من قبل أطياف الشعب السوداني، وأطراف عربية ودولية باتفاق السلام السوداني ودعوات لانضمام الحركات غير الموقعة لهذا الاتفاق.كما واصلت اهتمامها بالتوتر المستمر في شرق المتوسط بين اليونان وتركيا،مشيرة إلى إعلان اليونان عزمها على إجراء مناورات عسكرية في منطقتين مختلفتين شرق البحر المتوسط الأسبوع المقبل.وأخبرت الصحف عن مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مستشفى والتر ريد العسكري بولاية ميريلاند، التي يتلقى فيها العلاج منذ يوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ،مشيرة إلى تحسن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي.// انتهى //13:26ت م0080