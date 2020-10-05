داكار 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسسجلت السنغال 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 15094 منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان لها اليوم أن حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفعت توازيا مع ذلك إلى 12805 حالات ، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليستقر إجمالي الوفيات في حدود 312 حالة .// انتهى //13:28ت م0081