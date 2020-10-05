الجزائر 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020م واستحدثت عناوين الصحف الجزائرية الصادرة اليوم عن قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لدى رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء أمس، بتحديد تاريخ 21 اكتوبر الجاري موعدا للعودة إلى المدارس و22 نوفمبر بالنسبة إلى الجامعات، وبإستبعاد مقترحات بفرض ضرائب جديدة في قانون موازنة العام 2021م.وأشارت إلى إيفاد الرئيس تبون أمس، رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، إلى الكويت على رأس وفد وزاري، يضم وزيري التعليم العالي، والشؤون الدينية والأوقاف، من أجل تقديم واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وأخبرت عن إعلان وزارة الصحة الجزائرية عن تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى 141 حالة أمس، ليرتفع إجمالي للإصابات إلى 52096 حالة مؤكدة.ولفتت الانتباه إلى إعلان رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، فرض حظر على جميع التجمعات وتقليص ساعات عمل موظفي القطاع العام، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا الذي ارتفعت وتيرته خلال الأسابيع الماضية بشكل لافت.وأخبرت في متفرقات أخرى عن تحسن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومغادرته المستشفى، بعد إعلان طبيب البيت الابيض تجاوزه للمرحلة الصعبة.// انتهى //13:31ت م0082