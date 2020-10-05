أبوظبي 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة 932 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 99,733 حالة.كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 429 حالة .وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,287 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 89,410 .// انتهى //13:47ت م0083