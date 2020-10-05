المدينة المنورة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة بلجنة ريادة الأعمال وبالتعاون مع مركز دلني للأعمال الأحد القادم, برنامجاً تدريبياً بعنوان "العودة إلى أساسيات الأعمال" ولمدة يومين.ويهدف البرنامج إلى مساعدة أصحاب المنشآت التجارية في تحليل المشاريع وبيان أسباب تعثرها وتصحيح مسارها, وتقديم الاستشارات المالية والتسويقية والفنية للمتدربين.ودعت غرفة المدينة المنورة الراغبين بالتسجيل من خلال الرابط التالي: https://t.co/QPDXQXK0FY?amp=1 .// انتهى //13:50ت م0085