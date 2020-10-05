الكويت 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر3 نِقَاط ليبلغ مستوى 57ر5597 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر342 مليون سهم تمت عبر 13577 صفقة نقدية بقيمة 3ر54 مليون دينار كويتي (نحو 08ر163 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر3 نِقَاط ليبلغ مستوى 88ر4375 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر252 مليون سهم تمت عبر 6671 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 06ر7 نِقَاط ليبلغ مستوى 33ر6212 نقطة بنسبة صعود بلغت 11ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر89 مليون سهم تمت عبر 6906 صفقات بقيمة 4ر41 مليون دينار .// انتهى //13:53ت م0086