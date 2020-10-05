بريدة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأعلن التجمع الصحي بالقصيم عن إطلاق خدمة فحص الأجهزة السمعية للمستفيدين من المرضى ممن خضعوا سابقاً إلى زراعة أحد الأجهزة السمعية داخل القوقعة، وبالتعاون مع إحدى الشركات الطبية المتخصصة بالأجهزة السمعية.وأكد أن خدمة الفحص مجانية، حيث يقوم فريق من الشركة بتقديم خدمة الفحص للمستفيدين في مستشفى الرس العام، دون الحاجة لحجز موعد مسبق، وسيتمكن الزارع من فحص الزراعة الداخلية إذا استدعت الحالة وكذلك استبدال بعض القطع في حال عدم كفاءتها.وبين التجمع أنه بإمكان الراغبين في الفحص الحضور للمستشفى في يومي الثلاثاء والأربعاء 6 ـ 7 أكتوبر 2020 م حيث سيكون يوم الثلاثاء من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الخامسة مساءً فيما سيكون العمل يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً فيما يتوقع الكشف على 20 مريضاً.// انتهى //15:51ت م0138