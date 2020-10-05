الدمام 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسعقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، بقاعة الاجتماعات بالأمانة، الاجتماع المرئي الدوري، للوكلاء ورؤساء البلديات، لمتابعة جهود كافة الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة، والتركيز على العناصر الهامة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأكّد المهندس الجبير على كافة البلديات والادارات المعنية ببذل أقصى الجهود وتسخيرها في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، واستعدادها المبكر حسب الخطط التي أعدتها الأمانة مسبقاً لموسم الأمطار؛ لتلافي أي مخاطر، وتفعيل خطة الأمطار والتأكد من جاهزيتها من قبل البلديات، وحصر كافة الإمكانات سواء بالآليات والكوادر البشرية والتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول التي قد تشهدها المنطقة في أي وقت، وحصرها بما يتوافق مع خطة الأمانة.وأشار إلى أنه تم معالجة بعض النقاط التي تم رصدها سابقاً لتقليل الخطورة، مُطالبا رؤساء البلديات التأكد من جاهزية نظام تصريف الأمطار بشكل دوري، والذي يشمل صيانة محطات التصريف، تنظيف شبكات الأمطار، وضع خطة مرنة لتصريف مياه الأمطار تشتمل على حصر المواقع الحرجة مع تصنيفها ووضع الحلول المؤقتة لها، وضع مضخات متنقلة وسيارات نزح مياه، وكذلك العمالة حسب الأولوية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة سواء قبل وأثناء وبعد هطول الأمطار، إضافة إلى متابعة توقعات الطقس وتفعيل غرف العمليات في كافة البلديات والادارات المعنية، داعياً الجميع إلى مضاعفة الجهود، وخاصة فيما يتعلق بالخطط المعدة لتصريف مياه الأمطار ومعالجة وتحسين المشهد الحضري والرفع بتقارير أسبوعية عن ما تم تنفيذه لمناقشته في الاجتماعات الدورية القادمة.بعدها استعرض المجتمعون أهم المبادرات المنفذة والمزمع تنفيذها حيث قدم مدير عام التشغيل والصيانة المهندس شافي الخالدي، عرض الإنجازات وخطة معالجة التشوه البصري للأمانة، وجهود الأمانة خلال شهر سبتمبر الماضي التي أسفرت عن إصلاح (26,721) مترا مربعا من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة (168,459) من الورد والأشجار، ومعالجة (130.474) مترا طوليا من الأرصفة، وكذلك معالجة (36) واجهة للمباني والمحلات، وإزالة (2.607) أمتار من الكتابات المشوّهة، وإزالة (201.712) مترا مكعب امن مخلفات الردم العشوائية.كما شملت معالجة وضع (19.446) من حاويات النظافة، وإزالة (275) سيارة متهالكة، وإصلاح (463) محولا من محولات الكهرباء، وإزالة (188) حوش واستراحات ومخيمات عشوائية مخالفة، وإصلاح (159) لوحة إرشادية، وإزالة (316) لوحة دعائية مخالفة، كما تم إزالة (32) من المظلات والهناجر المخالفة، ومعالجة وضع (263) من البائعين الجائلين المخالفين، وإصلاح (20.898) عمود من أعمدة الإنارة المتهالكة، وإصلاح وتأهيل (1.224.466) مترا مربعا من الحدائق وملاعب الأطفال.وعن مشاريع مبادرة تحسين المشهد الحضري أشار المهندس الخالدي الى أنه بلغت نسبة إنجازها 100٪ وهي مشروع إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام بوسط الدمام، وغرب الدمام، والظهران، والجبيل والخفجي، ومشروع ومعالجة وتجميل الحدائق والساحات في بقيق، وكذلك مشروع ومعالجة وإزالة الحفر بالطرق والشوارع بالدمام (المجموعة الأولى)، ومشروع ومعالجة وتجميل الحدائق والساحات بالدمام، مشروع ومعالجة وإزالة الحفر بالطرق والشوارع بالخبر والظهران (المجموعة الثانية).أما المشاريع المستقبلية المجدولة ضمن خطة تحسين المشهد الحضري، أوضح المهندس الخالدي أن الأمانة بدأت في العمل على عدد من الشوارع والطرق الرئيسية بالمنطقة ضمن خطتها المستقبلية المجدولة لهذا العام.فيما تناول وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، مبادرات الفنون التي تعتزم الأمانة إطلاقها، وهي مبادرة حي الفن بحيث يجمع الحي بين الفنون التشكيلية والأنشطة الثقافية بأنواعها لتعزيز الفن السعودي، ومبادرة الأنفاق التي تعنى بتجميل الأنفاق بالفن الجرافيتي ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى مبادرة مرافق، والتي تعنى بتجميل المرافق العامة كالحدائق والمتنزهات العامة بلمسات فنية.// انتهى //15:53ت م0139