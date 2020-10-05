الرياض 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساجتازت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) تقييم تجديد علامة الجودة "ربيز" بإصدارها الجديد" TRUSTED CHARITY MARK " (المستوى الأول)، وذلك بعد مراجعتها من قبل المقيم المعتمد من "NCVO" البريطانية، المهندس سعيد اليزيدي.وأقامت الجمعية بهذه المناسبة حفلا افتراضيا عبر منصة ZOOM بمشاركة موظفي الجمعية وفريق المشروع، وتخلل الحفل استلام مدير عام الجمعية شهادة الجودة (LEVEL 1TRUSTED CHARITY) المعتمدة من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات الغير ربحية (NCVO) التي تؤكد تحقيق الجمعية لجميع معايير ومتطلبات العلامة للمستوى الأول بتاريخ 18 / 8 / 2020م .يذكر أن جمعية "إنسان" تعد أول جمعية في رعاية الأيتام حصلت على شهادة نظام ربيز، حيث تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال رعايته الكريمة لحفل جائزة "إنسان" للتفوق العلمي في دورتها الثالثة عشر الذي أقيم في 24 يناير 2018 ، شهادة " نظام ربيز للجودة "، التي تهدف إلى تحسين التنظيم المؤسسي للجمعية، وتنمية مواردها، وتحسين جودة خدماتها.// انتهى //15:54ت م0140