جيزان 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساحتفت جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان مساء أمس، بالفائزين والفائزات في مسابقة حفظ كتاب الله الكريم التي نفذتها الجمعية تحت عنوان "فإنها لا تعمى الأبصار " ، وذلك بمسرح مركز التنمية الاجتماعية في مدينة جيزان.وتضمن الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة، العديد من الكلمات التعريفية بالجمعية والإنجازات التي حققتها، والخدمات التي قدمتها وتقدمها لهذه الفئة الغالية ،كما تضمن عدد من القصائد الشعرية، ونماذج من حفظة كتاب الله الكريم.وشهد الحفل تكريم الفائزين والفائزات بمسابقة تحفيظ القرآن الكريم التي تنفذها الجمعية للعام الثاني على التوالي ، وتوزيع الشهادات التقديرية والهدايا التذكارية للجهات المشاركة والداعمة للجمعية.// انتهى //15:55ت م0142