الرياض 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسافتتح معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر, برنامج الدورة التأسيسية الـ14 لأعضاء هيئة التدريس الجدد, الذي تنظمه عمادة تطوير المهارات في الفترة 18 - 19صفر 1442هـ .ويهدف البرنامج إلى إلمام عضو هيئة التدريس الجديد بالرؤية التطويرية لجامعة الملك سعود، وخطتها الاستراتيجية في المرحلة القادمة، وتعريفه بالإمكانيات المتاحة له لتطوير قدراته والمساهمة في الارتقاء بالمخرجات التعليمية للجامعة بوصفه الهدف الأهم الذي تسعى إليه الجامعة.كما يهدف البرنامج إلى مساعدة عضو هيئة التدريس الجديد على التكيف العملي والنفسي واندماجه في بيئة وثقافة الجامعة، كذلك تعريف عضو هيئة التدريس الجديد على برامج البحث العلمي في الجامعة لتمكينه من الإسهام في العمليات البحثية فيها، وتعريفه على الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها ليتمكن من الاستفادة منها ومعرفة حقوقه وواجباته.من جهته عد المشرف على عمادة تطوير المهارات الدكتور عادل بن سعيد باشطح, البرنامج من البرامج الريادية لجامعة الملك سعود لتطوير منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس, ومعتمد دولياً من هيئة SEDA البريطانية، ويعد مهماً في مسار التطوير المهني لعضو هيئة التدريس، حيث حرصت عمادة تطوير المهارات على الإطلاع ونقل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال إعداد عضو هيئة التدريس الجديد، وصمم هذا البرنامج وفق المعايير المتبعة عالمياً.وأشار الدكتور باشطح إلى أن البرنامج يستهدف حديثي التعيين الذين لم يسبق لهم التدريس الجامعي وكذلك من مضى على تعيينهم في الجامعة سنتان على الأكثر.مما يذكر أن هذه البرنامج في نسخته الـ14 سيعقد افتراضياً عن بعد من خلال منصة Zoom.// انتهى //15:57ت م0143