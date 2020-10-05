نجران 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسبدأت صحة نجران أمس، في تنفيذ حملتها الجزئية للتطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال في الحد الجنوبي، وذلك من عمر 5 سنوات فما دون، حيث تشمل السعوديين والمقيمين وتستمر لمدة أسبوع.وتستهدف الحملة الفئات العمرية من 1 - 30 سنة ولمدة شهرين ، وذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية في نجران مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.وأوضحت صحة نجران أن الحملة تستهدف جميع السكان الموجودين في نطاق عمل كل مركز صحي ضمن الفئات العمرية المستهدفة للسعوديين وغير السعوديين.// انتهى //15:57ت م0145