الأحساء 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة الأحساء خلال شهر سبتمبر الماضي 2300 جولة رقابية على منشآت الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية بالمحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (COVID19) تزامناً مع تنفيذ الخطط الرقابية الشاملة لتلك المنشآت .وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن رصد 1098 مخالفة لبلدية المبرز ، وأغلقت بلدية العمران منشأة تموين غذائي لعدم تطبيق الاشتراطات البلدية، وتمت مُصادرة وإتلاف حوالي 4000 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي "فاسدة".وتمثلت هذه المخالفات في عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة النشاط، ومن بينها الإخلال باشتراطات النظافة العامة والشخصية للمنشأة والعاملين، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم التقيد بارتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل، مؤكدةً تطبيق الجزاءات بحق المخالفين.// انتهى//15:58ت م0146