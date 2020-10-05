‎الباحة 17 صفر 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020 م واسرأس المدير العام للتعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق اليوم, اجتماع اللجنة الإشرافية للاحتفاء على مستوى الإدارة بحضور أعضاء اللجنة.وتخلل الاجتماع تكريم المتقاعدين, ووضع خطة الاحتفاء بالمعلم وبرامج الحملة الإعلامية التي اشتملت على العديد من البرامج الإعلامية والنشر المتنوع ومن بينها بودكاست عطاء المعلم مستقبل الوطن الذي يشارك فيه النخب القيادية والفكرية والإعلامية على مستوى الوطن.// انتهى //17:25ت م0185