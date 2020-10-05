تبوك 18صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسرأس محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم الإجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.واستهل الاجتماع بمناقشة عدد من المواضيع أهمها ما تشهده بعض التقاطعات المرورية من كثافة للسيارات داخل وخارج المحافظة ووضع الحلول السريعة لمعالجتها تقنيا وهندسيا مع مختلف الجهات ذات العلاقة، إضافة للإطلاع على التقارير الإحصائية الصادرة من إدارة مرور المحافظة.//انتهى//17:25ت م0186