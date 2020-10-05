جدة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساحتفلت الشؤون المدرسية بإدارة تعليم جدة باليوم العالمي للمعلم بعنوان "المعلمون .. القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل", بمشاركة مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي , وعدد من قيادات التعليم والمعلمين والمعلمات المكرمين.وتخلل الحفل تكريم ٣٥ معلماً ومعلمة من أصحاب المبادرات التدريسية النوعية بالإضافة لتكريم ٤١ معلما ومعلمة ممن انتقلوا إلى رحمة الله، وتقديم درعين تقديريين لذوي معلم ومشرفة آخرين.مما يذكر أن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم يهدف إلى إبراز الدور القيادي له وتقدير إنجازات المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى إبراز صفات القيادة والابتكار لديهم وكذلك التوعية بالدور الرئيسي لهم لتحقيق التنمية المستدامة في ظروف جائحة كورونا.// انتهى //17:30ت م0191