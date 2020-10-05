القاهرة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واستوجهت طائرتا نقل عسكريتان مصريتان محملتان بخطوط إنتاج الخبز الميدانية في رحلتها الرابعة إلى مطار الخرطوم للتخفيف من آثار السيول في المناطق المتضررة بشدة في السودان.ومن المقرر أن يتم تدريب الكوادر السودانية بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الاستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقاً لقواعد التشغيل بعد تركيبها، حيث سيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز في المناطق الأكثر تضرراً من آثار السيول بعد التنسيق مع الجانب السوداني.//انتهى//17:51ت م0194