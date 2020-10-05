مكة المكرمة 18صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أهمية الخدمات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام.وأشار خلال لقائه اليوم وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية سلمان بن صالح المقوشي إلى ضرورة توفير جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام وتسخيرها لخدمة الزوار والمعتمرين خلال أداء نُسكهم وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المختصة.وأفاد معاليه أن الخطط والرؤى المستقبلية لخطة الرئاسة لعام (2024) تتطلب مزيداً من الجهد والبذل والعطاء من منسوبي الإدارات التوجيهية والإرشادية الموجودين على أرض الميدان في المسجد الحرام، وتطوير وسائل توجيه وإرشاد ضيوف الرحمن وتدعيم مخرجات خدماتها بأحدث الوسائل التقنية الحديثة ليؤدوا نُسكهم بكل يسر واطمئنان.// انتهى //18:17ت م0195