المدينة المنورة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 اكتوبر 2020 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة بالدور الذي تضطلع به وزارة التعليم ومنسوبوها في دعم المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات من خلال منصة مدرستي التي تترجم توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي.جاء ذلك خلال تفقد سموه المنصة الإلكترونية للتعليم بالمنطقة ومشاركته أحد الفصول الافتراضية لطلاب إحدى مدراس المرحلة الثانوية، وذلك بحضور مدير إدارة تعليم المنطقة ناصر العبدالكريم وعددٍ من مساعديه.ونوّه سمو نائب أمير المنطقة في كلمته التي وجهها عبر المنصة للمعلمين والطلاب خلال اللقاء الافتراضي بالدعم والاهتمام الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاع التعليم وتوفير جميع الإمكانيات لضمان استمرار العملية التعليمية في جميع مراحل التعليم العام.وقدم سموه الشكر لجميع المعلمين والمعلمات الذين يبذلون جهوداً مُضنية في تفعيل الجانب التقني لدعم منظومة التعليم عن بُعد، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.من جانبه استعرض مدير تعليم المنطقة ناصر العبدالكريم مجموعة من مؤشرات الأداء لمنصة مدرستي على مستوى المنطقة والمستفيدين منها في جميع مراحل التعليم العام التي شملت استفادة أكثر من 450 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية تحت إشراف 26 ألف معلم ومعلمة في منطقة المدينة المنورة، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على حرصهما المستمر في دعم قطاع التعليم ومتابعة سموهما للبدائل والخيارات الإلكترونية الجديدة التي وفرتها الوزارة لتعزيز الفصول الافتراضية والتعليم عن بُعد.// انتهى //18:18ت م0196