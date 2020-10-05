عمّان 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري برئيس مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل الفايز اليوم في مكتبه بمقر مجلس الأعيان.وبحثا خلال اللقاء العلاقات السعودية الأردنية في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها، وقدم السفير السديري تهنئته لدولة الرئيس الفايز بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه رئيسا لمجلس الأعيان.وأكد السفير السديري على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.من جهته، عبّر الفايز عن اعتزازه الكبير بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه هذه العلاقات التاريخية والمتجذرة التي يحرص على تطويرها والبناء عليها باستمرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخوه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مؤكدا أن العلاقات السعودية الأردنية راسخة ومتينة وقائمة على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل الذي تعزز عبر العقود الماضية.// انتهى //18:23ت م0198