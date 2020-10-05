القاهرة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي المواقف المشرّفة لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنُصرة القضايا العربية والدفاع عن الأمن القومي العربي، مجدداً تضامن البرلمان العربي التام مع جمهورية مصر العربية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، وحفظ أمنها وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها.وهنّأ الدكتور السُّلمي في بيان اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر، مؤكدا أن العالم العربي يستذكر انتصارات حرب أكتوبر بكل فخر واعتزاز، حيث سيظل هذا الانتصار علامةً تاريخيةً مضيئة في تاريخ مصر وقواتها المُسلحة الباسلة التي بذلت تضحيات غالية ودماء زكية حفاظاً على الأرض واسترداد الكرامة، وما تمثله هذه الذكرى من وحدةٍ وتلاحمٍ وتضامنٍ وتعاونٍ وتنسيقٍ بين الدول العربية في مواجهة عدوٍ غاشمٍ حتى تحققت ملحمة النصر الخالدة، وحققت الجيوش العربية وفي مقدمتها الجيش المصري إنجازاً عسكرياً وإستراتيجياً كبيراً شهد به العالم، وامتزجت فيه الدماء المصرية والعربية معاً مُجسدةً بذلك أسمى عُرا الروابط الأخوية والعلاقات المتينة بين الدول والقيادات والشعوب العربية فداءً للوطن ودفاعاً عن العزة والكرامة.// انتهى //18:25ت م0199