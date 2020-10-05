الباحة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسالتقى معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم برئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان الكرت, ونائب رئيس المركز محمد البيضاني, وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها مسؤولو المركز الإعلامي بالمنطقة من أجل عقد شراكات مجتمعية بين المركز الإعلامي وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وأبدى معالي رئيس الجامعة استعداد الجامعة للتعاون فيما يخدم المصلحة العامة، لا سيما أن للإعلام أهميته في الجانب التنموي، وسيكون مبدأ الشراكة بتنظيم الورش والدورات التدريبية لإعلاميي وإعلاميات المنطقة.من جهته نوّه رئيس المركز الإعلامي بالباحة جمعان الكرت بالتعاون المثمر، حيث ستُعقَد شراكة مجتمعية تخدم الطرفين.وفي ختام اللقاء قدّم رئيس المركز الإعلامي درعاً تذكارياً لمعالي رئيس جامعة الباحة بمناسبة مشاركة الجامعة في الأمسية الثقافية بمناسبة اليوم الوطني 90.//انتهى//18:58ت م0210