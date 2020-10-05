عام / الأردن تسجل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/2/18 هـ الموافق 2020/10/05 م واس
عمّان 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 كتوبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17464 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و1823 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 52 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5297 حالة، كما سُجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 110 حالات.
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19:08ت م
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