‎ جنيف 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واس‎أعربت مجموعة الدول العربية اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان عن دعمها التام للمسار السلمي وللحل السياسي للأزمة الراهنة في ليبيا، ورحبت بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس البرلمان المستشار عقيله صالح بشأن وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية .وفي كلمة ألقاها ‎المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف نيابة عن مجموعة الدول العربية أشاد السفير جمال الغنيم بالخطوات المتخذة بدعم من الأمم المتحدة ، والمتعلقة بالترتيبات الأمنية والاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أن المجموعة العربية تشجع دولة ليبيا على مواصلة الجهود اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة في ميدان حقوق الإنسان وتحديات الوضع الإنساني عموماً ‎.وأعرب عن دعم الدول العربية الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الهادفة إلى التوصل لتسوية الأزمة من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 وحث السكرتير العام للأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في جميع المسارات.‎وأكد رفض وإدانة كل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، ورفض وإدانة الهجمات ضد المدنيين أو الأهداف المدنية -أياً كان مرتكبوها- والأخذ علماً بتعيين أعضاء بعثة التحقيق الأممية حول ليبيا التي أقرها مجلس حقوق الإنسان.‎كما أكدت المجموعة العربية أهمية دعم المسار الديمقراطي في ليبيا لتحقيق الاستقرار، وهو الأمر الذي يتطلب الاستجابة للاحتياجات المتعلقة ببناء القدرات والمساعدة الفنية لتنفيذ التزاماتها بشأن تعزيز احترام حقوق الإنسان ومعالجة مختلف الملفات ذات الصلة ومواصلة مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .// انتهى //19:11ت م0212