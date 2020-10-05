بريدة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسعقدت جامعة القصيم مُمثلة بكلية التربية اليوم لقاءً مفتوحًا مع المدير العام لتعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح بعنوان "دور إدارة التعليم في تمكين القيادة لدى المعلم"، وذلك ضمن الاحتفالية التي تقيمها الكلية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم على مدى يومين بعنوان "المعلمون: القيادة في الأزمات وإعادة تصور المستقبل"، وتحت شعار "تبجيلا".وتناول الفريح إجراءات تمكين القيادة لدى المعلم، وإيجاد معادلة أكثر تحفيزًا، وهي إيجاد الأوضاع اللازمة وزيادة فاعلية المدرسة، وزيادة رضا المعلمين، مشيرًا إلى أهمية تمكين المعلم من التطور المهني المستمر في التدريب والتطوير المهني وتعلم المعلم، وذلك من خلال عناوين البرامج المطروحة في خطة إدارة التدريب، وأساليب التدريب، "التدريب القائم على التأمل والتجربة" وبرامج تتفق والسير بجميع الرَّكب، واستعرض تفعيل دور المعلم في صنع القرار، من خلال عضويته في اللجان، إضافة إلى تشجيع المعلم والمعلمة على المبادرة لضمان تطوير وتحديث الطرق المستخدمة في العملية التعليمية.// انتهى //19:17ت م0213