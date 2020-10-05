عرعر 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساحتفت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية -عن بُعد- اليوم بـ"اليوم العالمي للمعلم" بعنوان "المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات، وإعادة تصور المستقبل".وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان أن يوم المعلم العالمي يهدف إلى دعم المعلم والتأكيد على تقديره والإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به في تعليم الناشئة، مؤكدا أن المملكة أولت عناية بالتعليم والمعلم منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه-.وأكد العثمان أن المعلم له مكانة عالية غالية في كل المجتمعات لدوره العظيم الذي يقوم به، مقدماً شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات.// انتهى //19:24ت م0214