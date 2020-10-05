جنيف 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأكدت المملكة العربية السعودية دعمها لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفنث للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية، استنادا إلى المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 .وأوضح المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان أهمية دعم اتفاق الرياض وضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية، مطالباً الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالانصياع لإرادة المجتمع الدولي، خاصة مع استمرار تلك الميليشيات بانتهاك القوانين الدولية من خلال مصادرتها ونهبها للمساعدات الإنسانية، واستمرارها بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات التي تستهدف المرافق المدنية والمطارات والمنشآت الاقتصادية في المملكة والداخل اليمني .وقال الواصل: إن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامه كذلك بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، مبيّناً أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية للتحقيق.كما أكد أهمية مواصلة دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعمها للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، التي تقوم بإصدار تقاريرها الدورية حول انتهاكات حقوق الإنسان، وأن أي توجه معني بمعالجة الشأن اليمني لا بد أن يقترن بموافقة الدولة المعنية وهي اليمن.// انتهى //19:32ت م0215