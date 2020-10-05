باماكو 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأفرجت السلطات المالية عن أكثر من 100 من عناصر الجماعات المسلحة من المدانين أو المشتبه فيهم، وذلك في إطار مفاوضات جارية من أجل إطلاق سراح "شخصية مالية وأخرى فرنسية" تحتجزهما الجماعات المسلحة.وقال أحد المسؤولين المشرفين على الوساطة لوسائل الإعلام: "إن الإفراج عن هؤلاء يأتي في سياق المفاوضات من أجل التوصل لإطلاق سراح سومايلا سيسي وصوفي بيترونين".واختُطفت الناشطة الفرنسية في المجال الإنساني من طرف مسلحين بمدينة غاو شمالي مالي، كما تم اختطاف سومايلا سيسي -الزعيم السابق للمعارضة المالية الذي حلّ ثانيا في 3 انتخابات رئاسية- في 25 مارس الماضي، بينما كان في حملة للانتخابات التشريعية بمعقله الانتخابي نيافونكي بولاية تومبوكتو شمالي غربي البلاد.// انتهى //19:32ت م0217