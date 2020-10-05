السيح 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم الخرج اليوم ، جائزة الغانم للتفوق العلمي , بحضور محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي .وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي ، أنه تم تخصيص جائزة للتفوق العلمي لطلاب وطالبات تعليم الخرج بمسمى "جائزة خالد بن راشد الغانم للتفوق العلمي" ، وتشكيل لجنة في إدارة التعليم تتولى الإشراف المباشر على الجائزة.وأثنى الدكتور العتيبي على مبادرة رجل الأعمال خالد الغانم بتخصيصه وقف سنوي يعود ريعه لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات، ويهدف إلى رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته وزيادة نواتج التعلم ، وتنمية روح المنافسة لدى الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة.// انتهى //19:43ت م0218