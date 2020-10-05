الرياض 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسزار معالي المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر اليوم مقر جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في الرياض.وشملت زيارة معاليه القسم الطبي، حيث اطلع على الجلسات العلاجية التي يخضع لها الأطفال في القسم التأهيلي, ثم توجه لقسم العلاج الوظيفي، وورشة الجبائر.وقدّم المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي شرحاً عن منجزات الجمعية خلال الأربعة عقود الماضية، والتطور الكبير الذي شهدته مؤخراً لمواكبة التقدم المطّرد في المجالين العلاجي والتعليمي لذوي الإعاقة.بعد ذلك عقد اجتماعاً مع الإدارة التنفيذية تم خلاله مناقشة سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين واحة الملك سلمان للعلوم وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة.وأشاد الدكتور طاهر بالإنجازات التي حققتها الجمعية على المستويات التعليمية والعلاجية والتأهيلية لخدمة هذه الفئة الغالية من الأطفال ذوي الإعاقة، عاداً خدمات الجمعية غرس مميز وعمل جبار كونها تخدم فئة عزيزة ومهمة، مبيناً أن الزيارة كانت بهدف الاستفادة من منجزات الجمعية في مجال الخدمة الاجتماعية والتطوير المؤسسي، بحيث تقدم في الواحة التي سترى النور خلال المدة القصيرة المقبلة وستفتتح رسمياً بحول الله, مؤكداً السعي إلى شراكة متميزة.من جهته رحب المدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحرص المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم على تعزيز التعاون بين الجمعية والواحة بما يسهم في تفعيل العمل الاجتماعي بين المؤسستين، لا سيما أن رصيد خبرات الجمعية في مجالات العمل الخيري يجعلها واحدة من أكبر مؤسسات الدولة التي توفر رعاية متخصصة في التصدي لقضية الإعاقة.// انتهى //19:46ت م0220