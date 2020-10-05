سياسي / رئيس جمهورية مالي يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية *
الاثنين 1442/2/18 هـ الموافق 2020/10/05 م واس
باماكو 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واس
استقبل فخامة الرئيس باه نداو رئيس جمهورية مالي، اليوم ، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان .
ونقل معالي الأستاذ قطان خلال الاستقبال لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتهنئتهما له بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية، وتمنياتهما لجمهورية مالي الاستقرار والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة .
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19:57ت م
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