باماكو 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساستقبل فخامة الرئيس باه نداو رئيس جمهورية مالي، اليوم ، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان .ونقل معالي الأستاذ قطان خلال الاستقبال لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتهنئتهما له بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية، وتمنياتهما لجمهورية مالي الاستقرار والازدهار.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة .// انتهى //19:57ت م0222