واشنطن 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بتصعيد العمل العسكري وتوسيع مسرح العمليات في نزاع ناغورنو كاراباخ.وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان لها اليوم، أن نائب وزير الخارجية ستيفن بيجون تحدث اليوم بشكل منفصل مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيون بيراموف، ووزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان.وأفادت أن نائب وزير الخارجية الأمريكية بيجون حث الجانبين على الموافقة على وقف إطلاق النار على الفور، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك، لإيجاد حل دائم للصراع، مؤكداً أنه لا يوجد حل عسكري لنزاع ناغورنو كاراباخ.// انتهى //21:30ت م0234