رفحاء 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساحتفى مكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالي اليوم، باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار "المعلمون ..القيادة في أوقات الأزمات، وإعادة تصور المستقبل".وجاء احتفاء المدارس التابعة للمكتب - عن بعد - من خلال تنفيذ الكثير من البرامج والفعاليات التي تُبرز دور المعلم والمعلمة ورسالتهم التربوية السامية، بالإضافة للأنشطة والفعاليات من خلال منصات الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمدارس.ويأتي هذا الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات تقديراً لدورهم الريادي في العملية التربوية والتعليمية، واعترافاً بسمو الرسالة التي يحملونها، وتقديراً لهم، وتعزيزاً لمكانتهم.// انتهى //21:55ت م0236