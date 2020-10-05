الطائف 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسبدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف في تنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانياً و توعوياً، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس، حيث كثفت التواجد الميداني بدوريات راجله وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.كما نشرت عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة ، عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أنه فُعلت حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة لبيان فضل الصلاة ومكانتها.// انتهى //21:58ت م0237