صبيا 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسدشن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي اليوم ، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعلم تحت شعار " المعلمون الشباب.. مستقبل مهنة التعليم" .وبين المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعلم ستستمر طوال هذا الأسبوع، وتتضمن الفعاليات رسالة شكر لـ 16 ألف معلم ومعلمة، إلى جانب 12 فعالية منها رسالة تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لمعلمي ومعلمات تعليم صبيا، ثمن فيها جهود المعلمين في يومهم العالمي ودورهم الأساسي في صناعة القيادات، والآمال المعقودة عليهم لتنشئة جيل صالح يدفع عجلة التنمية في وطننا العزيز.كما تتضمن الفعاليات حديث العظماء من الملوك عن التعليم والمعلم، وحديث قيادات الإدارة، وإتاحة طباعة 16 ألف بطاقة تهنئة لشاغلي الوظائف التعليمية، إضافة إلى تكريم المتميزين منهم على مستوى مكاتب التعليم، ورسائل و تغريدات عن أدوار المعلم أثناء أزمة كورونا، والتطلعات القادمة للمستقبل، ومقابلات ولقاءات عن يوم المعلم.// انتهى //21:59ت م0238