مكة المكرمة 18صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واساحتفلت إدارة التعليم بمحافظة الليث، بمناسبة باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، ويُقام هذا العام تحت شعار " المعلمون : القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل ".وكانت المدارس قد أقامت اليوم عددًا من البرامج والأنشطة والفعاليات المواكبة لهذا الحدث السنوي المهم عن بعد، كما شهدت منصة مدرستي، ومنصات إدارة التعليم والمكاتب والمدارس، بث العديد من الكلمات والمشاعر المعبرة ورسائل الشكر والتقدير والثناء الموجهة للمعلمين والمعلمات، تقديرًا لمكانتهم وفخرًا واعتزازًا برسالتهم.من جانب آخر عمدت بعض المدارس إلى تكريم معلميها ومعلماتها، ممن يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات في مسيرتهم التربوية والتعليمية.يُذكر أن إدارة التعليم في الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين (علاقات المعلمين) أبرمت عددًا من الاتفاقيات والشراكات مع بعض المستشفيات الخاصة والفنادق والجهات الخدمية لتقديم تخفيضات وخصومات لمنسوبيها من معلمين ومعلمات، بالإضافة إلى عدد من الخصومات المقدمة من عدد من المطاعم ومحال العصائر والحلويات .// انتهى //22:00ت م0240