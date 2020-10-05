الخرطوم 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اليوم في الخرطوم بالمبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومساعي تطويرها، فضلاً عن الجهود الجارية لرفع إسم السودان من اللائحة الأمريكية للدُّول الراعية للإرهاب.وأكّد حمدوك التزام الحكومة بالعمل المشترك مع حركات الكفاح المسلح لتطبيق بنود اتفاق السلام، مشيراً إلى تطلع حكومة وشعب السودان لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يساعد السودان على الاندماج في المنظومة الاقتصادية الدولية.وثمن دعم الولايات المتحدة والترويكا لعملية السلام بالبلاد، مشيداً بالمشاركة الإقليمية والدولية الكبيرة في مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي لاتفاق سلام السودان بجوبا حاضرة دولة جنوب السودان.من جانبه قدم المبعوث الأمريكي التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاق السلام مؤكّداً حرص الولايات المتحدة الأمريكية والترويكا على استكمال باقي عملية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والوقوف مع الحكومة الانتقالية للعمل على تنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع واستدامته.//انتهى//22:32ت م0255