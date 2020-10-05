الشقيق 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسقامت لجنة حصر الأضرار بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم، بزيارة للمنازل المتضررة من الأمطار والسيول التي شهدها المركز مؤخراً في عدد القرى التابعة للمركز .وأوضح رئيس اللجنة أحمد بن محمد سرحان، أن اللجنة اطلعت على عدد من المنازل المتضررة بقرى الهجنية والشعوف و الراجحية و الصقعان والحصام والقاع وخبت بن جبران، وحُصرت المنازل المتضررة من الأمطار والسيول ورُفعت إلى الجهات المختصة.// انتهى //22:50ت م0256