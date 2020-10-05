عام / لجنة حصر الأضرار بالشقيق تتفقد المنازل المتضررة من الأمطار والسيول بعدد من قرى المركز
الاثنين 1442/2/18 هـ الموافق 2020/10/05 م واس
الشقيق 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واس
قامت لجنة حصر الأضرار بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم، بزيارة للمنازل المتضررة من الأمطار والسيول التي شهدها المركز مؤخراً في عدد القرى التابعة للمركز .
وأوضح رئيس اللجنة أحمد بن محمد سرحان، أن اللجنة اطلعت على عدد من المنازل المتضررة بقرى الهجنية والشعوف و الراجحية و الصقعان والحصام والقاع وخبت بن جبران، وحُصرت المنازل المتضررة من الأمطار والسيول ورُفعت إلى الجهات المختصة.
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22:50ت م
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