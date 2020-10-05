سكاكا 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واستحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف باليوم العالمي للمعلم والذي يوافق الخامس من أكتوبر في كل عام، تحت شعار "المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات، وإعادة تصور المستقبل".وافتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف، أركان الخدمات المقدمة للمعلمين والمعلمات من الإدارات الحكومية والشركات، مؤكدا أن الاحتفاء بالمعلم لن يكون يوماً في السنة فقط لأن دور المعلم الآن قيادي في التغيير الذي واجهته عملية التعليم والتعلم في التطور التقني وثورة التعلم عن بعد والذي يقتضي إدارة قدرات الطلاب، وتنمية المهارات العليا للتفكير لديهم من إبداعي وابتكاري ونقدي، متأملاً من المعلمين السعي إلى التطوير واكتساب كل الأساليب التعليمية المتنوعة والحديثة، فالعلم في تطور سريع، والواقع يفرض مواجهة المتغيرات ومواكبة التطور.وتضمن الاحتفاء العديد من الفعاليات التي تشيد بأهمية ومكانة المعلم، وأنه من أهم مرتكزات النجاح في العملية التعليمية ويعول عليه بناء جيل واعد يسهم في النهوض بوطنه في جميع المجالات.كما فعلت الشاشات الإلكترونية بعروض توضح الجهود التي يبذلها المعلم، ليتمكن المجتمع من الاطلاع عليها وتقدير عملهم وجهدهم والتعاون معهم، كذلك رفع اللوح التعزيزية لمكانة المعلم في الأماكن العامة وصالات المطار وفي الإدارات الحكومية.// انتهى //22:50ت م0257