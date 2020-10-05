مكة المكرمة 18صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسأعلنت كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى عن إطلاق "دبلوم مهنيٍّ مختصٍّ بالعمليات الأرضيَّة للطيران"، يُعَدُّ الأول من نوعه في المملكة لإعداد كوادر وطنية وسيطة في مجال صناعة الطيران وتحقيق متطلبات السعودة بقطاع العمليات الأرضيَّة للطيران.ويهدف برنامج الدبلوم لتدريب كوادر الوطن -شبابًا وشابَّات- وتأهيلهم وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال، كما يُعَدُّ نواةً لمنظومة تدريب متكاملة في صناعة الطيران.وأوضح عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور توفيق الشريف أن البرنامج الدراسيَّ يقوم على أحدث الوسائل التعليمية والتقنية التي تلبي حاجة سوق العمل لمثل تلك التخصصات المهمة، ويهدف لتطوير الخدمات بمطارات المملكة، وتوفير فرص وظيفية للكوادر السعودية، ونشر ثقافة صناعة الطيران، بالإضافة إلى تنمية قدرات الموظفين الحاليين بقطاع العمليات الأرضية للطيران وتطويرها.وقد أتاحت الكلية الفرصة للراغبين بالالتحاق في البرنامج من جميع مناطق المملكة تقديم طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية، اعتبارا من يوم الأحد الماضي ١٤٤٢/٢/١٧هـ ولمدة أسبوعين.وللمزيد من المعلومات حول برنامج الدبلوم وآلية التسجيل يمكنكم زيارة الموقع التالي: https://uqu.edu.sa/comserv/91488// انتهى //22:59ت م0259