جنيف 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واس‎أكدت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة اليوم أهمية تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن الدول العربية، أكد المندوب الدائم لدولة الكويت السفير جمال الغنيم ، على ضرورة وأهمية ‎تقديم الدعم التقني لبلدان عربية واقعة تحت البند العاشر الخاص بالمساعدات التقنية ، وهي السودان والصومال وليبيا واليمن التي تواجه تحديات، وتعاني من صعوبات في مختلف المجالات، تؤثر سلبا على أوضاع حقوق الإنسان فيها، وتحتاج إلى دعم المجلس ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدة التقنية، وبناء القدرات اللازمة لمساعدتها في مواجهة التزاماتها في هذا المجال.وأوضح الغنيم أن العديد من الدول العربية لا تتوانى في تقديم مساهمات مهمة من أجل دعم برامج المساعدة التقنية في مجال حقوق الإنسان، مما يعود بالفائدة على أكبر عدد من الدول في مختلف أرجاء العالم بما فيها المنطقة العربية، وأن تقديم العون التقني للدول لابد أن يشمل كذلك تقوية الشراكات، وتأكيد التعاون البناء ودخول الدول في عمليات لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.//انتهى//23:01ت م0261