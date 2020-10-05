الخرطوم 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واستسلّم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ، رسالة خطية من نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها فى المجالات كافة.وقام بتسليم الرسالة السفير المصري لدى السودان حسام عيسى، خلال استقبال حمدوك له اليوم، بمجلس الوزراء.وأوضح السفير عقب اللقاء أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء علاقات التعاون بين البلدين وسُبُل دعمها وتطويرها والانطلاق بها إلى آفاق أرحب في مجالات الصناعة والتعليم والطرق والجسور، موضحاً أنّ اللقاء تناول مسار تنفيذ المشروعات والبرامج المُشتركة التي تمّ الاتفاق عليها إبان زيارة رئيس الوزراء المصري الأخيرة للبلاد في مجالات الصحة والتعليم النقل والتجارة والزراعة، بجانب كل المشروعات قيد التنفيذ، من أجل استغلال كافة الفرص الضخمة المتاحة بين البلدين لمصلحة شعبي وادي النيل.//انتهى//23:06ت م0262