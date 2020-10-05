جيزان 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسعقدت اللجنة التنفيذية لتوطين الوظائف بمنطقة جازان، بالإمارة اليوم، اجتماعها الدوري، برئاسة وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، لمناقشة مؤشرات التوطين والنشاطات التي تم توطينها في المنطقة وخطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة .وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام برنامج توطين الوظائف بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، أن الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها، استعراض تقرير برنامج التوطين الموجهة ووثيقة التوطين المحدثة لمنطقة جازان والدليل الإجرائي في البرنامج من قبل وزارة الموارد البشرية ومختلف الجهات الحكومية بالمنطقة ذات العلاقة، وما تضمنه التقرير من برامج نفذتها اللجنة الإشرافية على البرنامج وما تم تحقيقه من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية والقضاء على نسبة البطالة .وأشار المهندس القنفذي إلى أن اللجنة بحثت آلية الاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب وفتيات الوطن للعمل في جميع مجالات العمل المتاحة مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بمتابعة وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة .وناقشت اللجنة الدعم السخي الذي يجده المواطن من القيادة الرشيدة، والانجازات التي يحققها الوطن في مختلف المجالات ومنها دعم برامج التوطين والتوظيف من خلال البرامج التمويلية التي تنفذها الدولة ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية وبرامج التمكين المميزة التي استحدثتها وزارة الموارد والتنمية وغيرها من البرامج .// انتهى //23:06ت م0263